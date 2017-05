9:07, 4 Maj 2017

Përçarjet në Degën e PDK-së në Drenas kanë vazhduar të jenë edhe më të thella, pasi që komplet Kryesia e Degës së PDK-së ka dalë kundër kryetarit aktual Ramiz Lladrovcit.

Dega e PDK-së ka vlerësuar se kryetari aktual i Drenasit, Ramiz Lladrovci, nuk gëzon përkrahjen e shumicës së anëtarëve të Kryesisë së Degës dhe të Anëtarësisë, ndërsa me punën e tij është ndarë i pakënaqur edhe vetë kreu i PDK-së, Kadri Veseli, shkruan “Zëri”

Në takimin e fundit që ka pasur Veseli me strukturat e partisë në Drenas janë shfaqur shumë pakënaqësi me punën e Lladrovcit, për të cilin kanë thënë se ai për veprimet e veta nuk koordinohet fare me Degën.

Burime të gazetës “Zëri” përbrenda PDK-së në Drenas thonë se në takimin e strukturave të partisë me Veselin ka pasur debate të ashpra rreth moskoordinimit të kryetarit Lladrovci me strukturat e partisë, gjë që ka ngjallur pakënaqësinë edhe të vetë të parit të PDK-së me punën e Lladrovcit..

