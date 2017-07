21:30, 7 Korrik 2017

Ndonëse lëkura e yndyrshme është cilësuar si më e ndjeshmja dhe ajo që shfaq më shumë probleme, vlen të thuhet se femrat vuajnë më së shumti nga lëkura e thatë.

Sipas “Web MD” ekzistojnë një numër faktorësh kontribues në plakjen e tharjen e lëkurës, si ekspozimi në diell, regjimi i varfër ushqimor dhe dehdratimi, por veç kremrave e serumeve të bukurisë, ju mund t’i riktheni shkëlqimin lëkurës duke përdorur si hidratues një nga përbërësit e mëposhtëm natyralë.

Qumështi

Qumështi është një burim i shkëlqyeshëm vitaminash e mineralesh që kontribuojnë në shëndetin e lëkurës. Ka vetitë anti-inflamatore që mund të ndihmojnë në zbutjen e lëkurës së thatë . Mjafton të aplikoni me ndihmën e një pambuku qumësht në fytyrë dhe ta lini për 5 minuta. Do të ishte edhe më mirë nëse ju do të lyenit fytyrën me ajkën e qumështit

Mjaltë

Jo vetëm që pastron lëkurën nga bakteret, por komponentët e mjaltit ndihmojnë në riparimin e lëkurës së dëmtuar. Aplikoni mjaltin e papërpunuar në zonën e thatë të lëkurës dhe lëreni për 10 minuta.

Avokado

Acidet yndyrore dhe vitaminat e gjetura në avokado mund të ushqejnë lëkurën tuaj. Vitamina A ndihmon në hidratimin e lëkurës, ndaj lexoni në këtë link disa receta me bazë avokado.

Kos

Kosi ka veti anti-inflamatore që hidratojnë lëkurën e thatë. Acidi laktik pastron lëkurën nga bakteret dhe mikrobet qe shkaktojnë tharjen e lëkurës.

Vaji i kokosit

Për shkak të acideve yndyrore, vaji kokosit ka veti rigjeneruese dhe hidratuese. Aplikojeni në mbrëmje para se të flini dhe në mëngjes do të shihni sa të butë do e keni lëkurën.

Aloe Vera

Përbërësit anti-fungale dhe antiseptike punojnë për të riparuar lëkurën e dëmtuar dhe xheli i trashë do të sigurojë një shtresë mbrojtjeje.

Interesante