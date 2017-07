18:55, 27 Korrik 2017

Formimi i institucioneve të shteti, duket se është bërë temë e nxehtë këto ditë në Kosovë.

Rreth çështjes së numrave dhe për atë se kush duhet ta udhëheqë qeverinë e re, në Info Magazine, kanë diskutuar avokati Tomë Gashi dhe opinionisti Dardan Islami.

Gashi tha se Lëvizja Vetëvendosje i ka fituar zgjedhjet dhe se Albin Kurti duhet ta drejtojë qeverinë.

“Nëse qeveria formohet prej PAN, përveç që nuk do të jetë stabile, ajo edhe nuk do të zgjasë, do të zgjasë shkurt”.

“Nëse Vetëvendosje e merr pushtetin, do të jetë një qeveri stabile dhe do t’i kryej të gjitha punët, pasi i kanë numrat”.

“Vetëvendosje e ka të drejtën e vetë që ta ketë kryeministër Albin Kurtin”.

Kundër kësaj është shprehë opinionisti Islami, ai është për një qeveri të gjerë.

“Kurti edhe sikurse të jetë mandatari, nuk i mjaftojnë 32 numra”.

“Duhet të jetë një pushtet i gjerë”.

“Kosovës sot i duhen parti, profile dhe deputetë të fortë nga të gjithë partitë”.

“Çka luan sot rol është një qeveri bazë shumë e fuqishme, e orientuar nga problemet kryesore të vendit”.

Por Gashi ka thënë se nuk mund të jenë të gjithë udhëheqës.

“…pastaj kalojmë në komunizëm”.

“Një qeveri e gjerë do të jetë joefektive, sepse nuk mund të implementohet programi i Lëvizjes Vetëvendosje”.

Tutje Islami, ka thënë se Haradinaj, do të bëhet kryeministër i vendit dhe sipas tij me 26 gusht do të fillojë një epokë e re për vendin, rajonin dhe botën.

Ndërsa Gashi, insiston në mendimin e tij, se Kurti duhet të jetë kryeministër i ardhshëm i vendit.

klankosova.tv

