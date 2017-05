21:00, 31 Maj 2017

Se vitet për të janë vetëm numër, ka dëshmuar edhe këtë herë modelja gjermane Heidi Klum.

43 vjeçarja aktualisht është parë se po shijon pushimin e saj të ditëve me diell bashkë me të dashurin Vito Schnabel në ishullin piktoreskë të Mykonos dhe duket se po bënte maksimumin e saj derisa iu vërshua dyqaneve, përcjellë Klan Kosova.

Me temperaturat në rritje, Heidi u vesh në mënyrë të përshtatshme në një fustan kaftan me breza, me një stil të veçantë bohem, duke marrë në një mjedis të qetë teksa po shijonte dhe një akullore.

Interesante