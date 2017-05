Mbrëmë në ndeshjen mes Cleveland Cavaliers dhe Boston Celtics në kuadër të finaleve të NBA, një fans që po bënte tifozllëk për Cavs dhe po e bartte fanellën e këtij klubi, në një moment ngrit fanellën lartë, ku vërehet se përfundi ka të veshur një fanellë tjetër, atë të Golden State Warriors.

Në rast të kualifikimit të Cavs në finale, mbetet të shihet se me cilën prej këtyre dy skuadrave më të mira aktualisht në NBA, do të bëhet ky fans.

…

when you are safely hedging your bets in the NBA playoffs pic.twitter.com/TDyRtfgAtF

— Dane Carbaugh (@danecarbaugh) May 24, 2017