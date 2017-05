Strategu spanjoll nuk ka dhënë dot parashikim për fituesin e finales së Ligës së Kampionëve, por vec ka nënvizuar se do të jetë ndeshje e bukur

20:32, 12 Maj 2017

Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, ka thënë se finalja e këtij edicioni të Ligës së Kampionëve pritet të jetë shumë e fortë.

Ai ka deklaruar se edhe Real Madrid edhe Juventus janë skuadra që kanë potencë dhe që mund ta marrin fitoren në këtë ndeshje në cast.

“Do të jetë një finale e bukur. Real Madrid janë një ekip i fortë, ata ndjehen të sigurt në konkurrencën e tyre”, ka deklaruar Pep Guardiola.

“Por ne nuk mund të harrojmë Juventusin, që ka arritur dy herë në tre vitet e fundit në finale. Ata kanë lojtarë me përvojë, janë ekip me shumë histori. Do të jetë një finale e bukur”.

