19:34, 25 Maj 2017

Kapiteni i Romës, Francesco Totti ka njoftuar zyrtarisht se në ndeshjen ndaj Genoas, të dielën do ta veshë për herë të fundit fanellën e Romës, edhe pse dashuria e tij për futbollin nuk do të shuhet kurrë, shkruan BBC, përcjell Klan Kosova.

“Unë thjesht ndihem sikur dashuria ime për futbollin nuk do zbehet kurrë. Është një pasion, pasioni im”, tha Totti.

40 vjeçari Italian i jep fund kështu karrierës së tij 24 vjeçare si futbollist për t’u bërë drejtor në klubin e vetëm për të cilin ka luajtur.

Ai ka shënuar 307 gola në 783 paraqitje prej debutimit në klubin verdhë e kuq në mars të 1993.

“Unë nuk mund t’jua them me pak fjalë sa shumë do të thoshin, thonë dhe do të thonë për mua këto ngjyra” u shpreh ai.

Totti, fitues i Kupës së Botës me Italinë në vitin 2006, ka fituar një herë ‘Serie A’ dhe dy herë ‘Italia Coppa’ me Romën.

