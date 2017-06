19:00, 21 Qershor 2017

Daniel Day-Lewis ka vendosur të mbyllë karrierën e tij shumë të suksesshme si aktor.

60-vjeçari, i cili është i vetmi person që ka fituar 3 çmime Oscar në kategorinë e aktorit më të mirë protagonist, bëri të ditur me anë të një komunikate të shkurtër se do të dalë në pension.

Daniel Day-Lewis nuk dha asnjë shpjegim për vendimin e tij.

Britaniku u bë i famshëm në filma si “Gangs of New York” dhe “The Last of the Mohicans”.

Aktori 60-vjeçar ka fituar Oscar si aktori më i mirë për performancat e tij në filmat “My Left Foot” (1989), “There Will Be Blood” (2007) dhe “Lincoln” (2012).

