16:35, 29 Shtator 2017

Migjen Shala, Nënkryetar i Veteranëve të UÇK-së, ka thënë për klankosova.tv, se pensionet e veteranëve ka gjasa të vonohen deri më datën 11 të muajit të ardhshëm.

Shala ka thënë se ky është dhë afati ligjor kur institucionet kanë kohë të vonojnë pensionet e veteranëve të UÇK-së.

Ai ka thënë se kanë pasur takim me Kryeministrin Haradinaj, ku i kanë uruar për detyrën e re e në këtë takim po ashtu ai ka premtuar se nuk do të ketë ndonjë problem sa i përket pagesës së pensioneve të kësaj kategorie.

Në të kundërtën Shala ka thënë për klankosova.tv, se në rast se ndodhin vonesa dhe pas datës 1, OVL me kryesinë e saj do të vendosë për masat e mëtutjeshmë nese do përcillen me protesta apo në ndonjë mënyrë tjetër pakënaqësie për mospagesën e pensioneve të tash e dy muaj.

