Riyad Mahrez tundi rrjetën nga penaltia në përballjen me Manchester City, por ajo u anulua për shkak se gjatë procesit topi u prek dy herë.

Kjo bërë që bota e futbollit të ketë reagime të ndryshme, pasi që Antoine Griezmann kishte bërë të njëjtën gjë në Ligën e Kampionëve dhe goli ishte numëruar.

WTH UNLUCKY. MAHREZ TOOK A TWO TOUCH PENALTY AND ITS DISALLOWED pic.twitter.com/iwriuzRXfC

— Hisyam (@syamless_) May 13, 2017