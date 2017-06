17:17, 14 Qershor 2017

Ish menaxheri i Manchester City, Manuel Pellegrini është në bisedime me klubin nga Premier League, Crystal Palace.

Sipas News Shopper, The Eagles kanë dështuar të arrijnë marrëveshje me Marco Silva dhe Claudio Ranieri, që u bashkuan me Watford dhe Nantes respektivisht, transmeton Klan Kosova.

Tash, Pellegrini është kandidati më potencial për të marrë drejtimin e Palace pasi që drejtori Steve Parish është duke zhvilluar biseda intensive. Pellengrini është në kontakt edhe më Hebei China Fortune.

