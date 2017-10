9:04, 23 Tetor 2017

Ashtu si edhe u paraqit në EXIT POLL-in e Klan Kosovës, Peja, është komuna e vetme nga qendrat e mëdha të Kosovës që nuk shkon në balotazh.

Rezultatet e KQZ-së, tani kur janë numëruar 99.24 % të vendvotimeve, tregojnë se Gazmend Muhaxheri nga LDK-ja e fiton edhe një mandat për të qeverisur me Pejën, njofton Klan Kosova.

Muhaxheri ka arritur që të marrë mbi 50 % të votave, saktësisht 50,35 deri tani.

Atë e pason Fatmir Gashi nga AAK me 31,91% derisa me diferencë të thellë me dy të parët, është e treta Sabiha Shala nga PDK-ja me 9,30 %.

Më poshtë e keni tabelën me rezultatet e KQZ-së, me numërimin e deritanishëm:

Interesante