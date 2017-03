21:05, 30 Mars 2017

I pari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ftoi sot mediat në selinë e partisë së tij.

Aty ai bëri me dije se do nis një turne të ri të dëgjimit e diskutimit, tani me ekspertë të fushave të ndryshme, njofton Klan Kosova.

Kronikë e zgjeruar nga gazetari Besnik Tahiri.

Interesante