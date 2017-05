20:40, 16 Maj 2017

Bashkuan forcat me Partinë e Drejtësisë.

Partner i PDK-së për zgjedhje mbeti edhe Lëvizja për Bashkim.

Edhe Edita Tahiri me Alternativën Demokratike vazhdoi bashkëpunimin.

Sikur me këto tri parti, kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, nënshkroi marrëveshje koalicioni të martën edhe me katër parti tjera të vogla, njofton Klan Kosova.

Votat e qytetarëve do t’i kërkojnë bashkë edhe me republikanët, konservatorët, liberalët dhe me ballin Kombëtar.

Kronikë nga Mejreme Gashi.

