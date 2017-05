16:01, 13 Maj 2017

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se ata nuk kanë vija të kuqe me asnjë parti politike.

“PDK nuk ka vija të kuqë me asnjë subjekt politik”.

“Ne kemi qenë forca determinuese për të gjitha zhvillimet kryesore në Kosovë”.

“Kështu do të ndodhë edhe pas 11 qershorit – ne do të jemi të parët, sepse e kemi një lider të ri, me një fillim të ri”.

Këto komente Hoxhaj i ka bërë në një konferencë për media, duke iu kundërpërgjigjur subjekteve tjera politike që kanë thënë se kanë vija të kuqe më PDK-në.

“Ata që vendosin vija të kuqe me PDK-në nuk do të shohim më vonë”.

Madje ai ka njoftuar se ditëve në vazhdim do të ketë edhe aderime të reja në këtë parti, si nga shoqëria civile, mediat, ekonomia dhe fusha tjera.

klankosova.tv

