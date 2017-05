11:04, 5 Maj 2017

Kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës do të mblidhet sot, e premte, në orën 12:00, njofton Klan Kosova.

Nuk është bërë e ditur ende se cila është arsyeja e kësaj mbledhjeje të partisë më të madhe në vend.

Por, besohet se ka të bëjë me dorëzimin e mocionit të mosbesimit që partitë opozitare – me inicim të Nismës fillimisht – e kanë deponuar në Parlament, me 42 nënshkrime.

Mes nënshkruesve të këtij mocioni ka pasur edhe deputetë të pozitës dhe tre prej tyre kanë qenë të Partisë Demokratike të Kosovës.

Nait Hasani, Shukri Buja dhe Rafet Rama janë deputetët e PDK-së që janë bërë pjesë e nismës opozitare për rrëzimin e Qeverisë.

klankosova.tv