17:16, 11 Maj 2017

Pas takimit të kryesisë së LDK-së, anëtari i kryesisë së kësaj partie, Skender Hyseni ka deklaruar që ende është herët për të vendosur për koalicione, përderisa ka thënë që janë duke bërë përgatitjet për zgjedhje.

“Kemi diskutuar për zgjedhjet që po na presin. Nuk mund të them që LDK-ja do të shkoj e vetme apo me dikë” ka thënë Hyseni, njofton Klan Kosova.

Tutje ai ka shtuar që PDK-ja është rivali kryesor i LDK-së dhe rrjedhimisht përjashtohet çfarëdo koalicioni me të.

