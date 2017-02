18:00, 10 Shkurt 2017

Analisti politik Artan Muhaxhiri, mendon se Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë parti të cila nuk mund të shmangen për koalicion qeverisës edhe nëse shkohet në zgjedhje të reja.

Sipas tij këto dy parti janë aq të mëdha, sa nuk mund të mos përfshihen në mandatin e ri ekzekutiv sepse partitë e tjera janë të vogla.

“Partitë e tjera janë të vogla dhe Vetëvendosja ka vijë të kuqe me të dyja partitë. “Një qeveri do mund të formohej vetëm nëse në koalicion është sërish PDK-ja ose LDK-ja. Për fat të keq, jemi të kufizuar në këta dy akterë të mëdhenj. Duket se do ta kemi skenarin e njëjtë sikur në Shqipëri, ose PD-ja ose PS-ja janë në qeveri”, ka deklaruar Muhaxhiri në emisionin Info Magazine në Klan Kosova.

Ai mendon se edhe nëse vendi organizon zgjedhje të reja, nuk do kishte ndryshime drastike në qeveri për shkak se akterët mbeten të njëjtit.

“Nuk është se pas zgjedhjeve do të kishim ndonjë ndryshim drastik. PDK-ja dhe LDK-ja duhet t’i shqyrtojnë cilat janë opsionet e mundshme nëse shkojmë në zgjedhje”.

