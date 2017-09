16:15, 26 Shtator 2017

Dega e PDK-së në Mitrovicë i është kundërpërgjigjur kandidatit të Vetëvendosjes për kryetar të Mitrovicës, Fehmi Ferati.

Më herët Ferati përmes një postimi në Facebook ka deklaruar se PDK-ja në Mitrovicë kur mbajnë tubime me elektoratin e vet më shumë përmendin emrin e tij se sa të kandidates së tyre.

PDK ka thënë se ia përkujton Feratit se emri i tij përmendet sa herë që flitet për një qytetar të pandërgjegjshëm, njofton Klan Kosova.

“Sigurisht se emri i tij lakohet sa herë flitet për një punëtor të Postës, i cili merr pagë pa shku në punë dhe që dëshiron të bëhet i pari i Mitrovicës. Ndoshta dikush mund ta përmend edhe si një profiter i granteve të mëdha për biznesin e tij. Nuk e përjashtojmë mundësinë që ndonjëherë të përmendet prej dikujt edhe në rolin e hajgarexhisë”, thuhet në njoftimin e PDK-së së Mitrovicës.

Më poshtë statusi i Fehmi Feratit:

Keta PDK në Mitrovicë kur mbajnë tubime me elektoratin e vet më shumë përmendin emrin tim se sa të kandidates së tyre! Edhe shpifjet e rrenat me sponzorime në Facebook po u kushtojnë 500€ në ditë!

Cka s’nin njeri me u dashuru subjekti në kandidat të subjektit tjetër!

Gati harrova. Bëjeni publike marrëveshjen e fshehtë që keni PDK me AKR (130.000€ në fushatë lokale) që në Mitrovicë në balotazh me përkrah kandidatin cili do mbërrijë…nejse në balotazh si po duket nuk do të mbërrini fare!

Interesante