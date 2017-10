9:36, 23 Tetor 2017

Edhe komuna e Ferizajt do të ketë balotazh.

Gara tashmë do të zhvillohet mes PDK dhe LDK-së, gjegjësisht Agim Aliut me 39,18 dhe Muharrem Svarqës me 30.00 %, njofton Klan Kosova.

KQZ ka bërë të ditur se 95,68% të votave tashmë janë numëruar dhe radhitja e partive të tjera është në tabelën e mëposhtme.