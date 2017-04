8:57, 4 Prill 2017

Kërkesa e Ujësjellës Kanalizimeve në Shqipëri për rritjen e çmimit të ujit të pijshëm në masën 20 përqind në Durrës, është hedhur poshtë dhe për këtë gjë LSI-ja ka bashkuar votat me PD-në në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të qytetit.

Kjo kërkesë u konsiderua e tepërt për xhepat e konsumatorëve, ndërkohë që qyteti dhe fshatrat përballen me një situatë të rënduar të furnizimit me ujë të pijshëm.

Në mbledhje thuhet se pati debate të forta, të cilat nuk kanë lënë jashtë vëmendjes zhvillimet në sheshin publik “Veliera” dhe punimet e paligjshme të kryera në zonën arkeologjike .

Në përgjigje të kundërshtimeve të bëra nga këshilltarët demokratë, Vangjush Dako tha se gjetjet e reja mund të jenë befasuese në dëshmitë që sjellin, raporton TCH.

“Shërbimi Arkeologjik i kërkoi Bashkisë fonde për punonjësit e vet që po merren me gërrmimet. Nga gërrmimet e bëra në dy vende, rezulton se pika e Torrës me atë të godinës “Fly” nuk bashkohen, po krijojnë një devijim, i cili mund të vejë në dyshim dhe vetë periudhën së cilës i përket Torra Veneciane, që mund të jetë e një periudhe më të vonë, asaj otomane, po saktësimi i saj do të bëhet nga arkeologët”, tha Dakoi, shkruan Panorama, përcjellë Klan Kosova.

Po për Armand Telitin, kreun e grupit të këshilltarëve demokratë organi i akuzës duhet të veprojë duke çuar para ligjit kryetarin e bashkisë dhe të gjithë përgjegjësit e një krimi që cenon hapur trashëgiminë arkeologjike dhe kulturore të qytetit.

“I bëj thirrje Prokurorisë të kryejë detyrën dhe t’i japë hakun që i takon kryetarit të bashkisë dhe kush është përgjegjës për këtë krim që po ndodh në dritë të diellit”, deklaroi ai.

