15:24, 22 Shtator 2017

Astrit Patozi, i cili hodhi i pari idenë e fraksionit si një mënyrë për të bashkuar Partinë Demokratike, mendon se nën drejtimin e Lulzim Bashës kjo forcë po shkon drejt degradimit.

“Basha tregoi se ka mentalitet bolshevik. Dje la të kuptohej se pranon më mirë një kasolle familjare sesa një gradaçelë”, deklaroi Patozi.

Nuk është e qartë akoma sesi do të vijë ky imponim nga brenda Partisë Demokratike, sepse kundërshtarët e Bashës nuk kanë asnjë plan tani për të krijuar një parti të re.

“Ne do i imponohemi me forcën tonë, kam bindjen se demokratët janë të shumtë që duam një parti tjetër demokratike. Ne do imponohemi me presionin që anëtarësia e PD do e detyrojë zotin Basha të mbajë një qëndrim tjetër”, deklaroi Patozi.

Përpara mbajtjes së këtij qëndrimi, Astrit Patozi u konsultua me ish-drjetuesit demokratë Ridvan Bode dhe Genc Ruli, si dhe me anëtarë të Kryesisë së Partisë Demokratike, shkruan TCH, transmeton Klan Kosova.

Por, Lulzim Basha nuk ka qëndruar i heshtur. Pas akuzave të Patozit ai përdori një pjesë nga deklarata pas mbledhjes së Kryesisë të enjten në mbrëmje për të vënë në dukje se i vetmi kundërshtar i Partisë Demokratike është Edi Rama dhe aleanca e tij e krimit, ndërsa në “aleancën e vlerave”, siç quajti Basha opozitarët përballë Ramës, ka vend për mendimin kritik dhe për marrjen e vendimeve të përbashkëta.

