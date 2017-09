12:29, 24 Shtator 2017

Ngrënja e patateve të purpurta mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të kancerit të zorrës së trashë thotë një studim i nga Universiteti shtetëror i Pensilvanisë.

Ndonëse jo këndshëm në të dëgjuar, derrat që ushqeheshin me perime gjetën nivele të një proteine të dëmshme që ushqen tumoret dhe sëmundjet e tjera të zorrëve inflamatore u zvogëluan me gjashtë here, thuhet në studim, transmeton Klan Kosova.

Studiuesit thonë se fruta dhe perime të tjera shumëngjyrëshe, të tilla si brokoli dhe rrushi i kuq, mund të sjellin të njëjtat efekte të dobishme.

Gjetjet shtojnë se ngjyrat prej ylberi të ushqimit, përmban një koktej të kimikateve anti-inflamatore që mund të parandalojnë sëmundjet kronike.

Kuptimi se si këto komponime ushqimore funksionojnë në një nivel molekular mund të çojë në ilaçe të reja për kancer dhe kushte të tjera potencialisht fatale, tha ekipi nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë.

