17:00, 1 Qershor 2017

Shpesh kemi dëgjuar që pastrimi i duarve me ujë të ngrohtë mbyt më shumë baktere se sa ai me ujë të ftohtë.

E disa shkencëtarë amerikan i kanë dhënë fund kësaj teorie.

Pas një studimi të realizuar me 20 persona, është gjetur që pastrimi i duarve me ujë 15 gradë mbyt po aq baktere sa pastrimi me ujë të ngrohtë 38 gradë.

Ky hulumtim, i cili është publikuar në Journal of Food Protection, mund të ndihmoj në uljen e shpenzimeve të energjisë elektrike në restorante.

Interesante