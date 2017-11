13:48, 5 Nëntor 2017

Javier Pastore u rikthye më në fund të luajë titullar të PSG-ja, në fitoren e djeshme 0-5, ndaj Angersit. Fantazisti argjentinas ka pasur shumë pak hapësira kohët e fundit në formacionin e Emery-së, ndërsa konfirmon se është duke menduar seriozisht largimin nga kryeqyteti francez.

“Në verë këtu erdhën shumë lojtarë të zotë dhe tani janë ngushtuar shumë hapësirat. Unë vij edhe nga një periudhë dëmtimesh të njëpasnjëshme, që më kanë penalizuar të arrij formën maksimale, ndaj është e vështirë që të kem vazhdimësi këtu. Po mendoj seriozisht largimin, që në muajin janar, sepse kam nevojë të luaj dhe te Parisi kjo është e vështirë”, tha Pastore, shkruan supersport.al, transmeton Klan Kosova.

Për argjentinasin ka një interes në rritje nga klubet e Serisë A, atje ku shkëlqeu me klubin e Palermos. Hapa konkretë kanë bërë drejtuesit e Interit, që kanë negociuar me PSG-në një shkëmbim mes Joao Marios dhe Pastores, por sa do të ndodhë kjo, duhet të presim janarin.

