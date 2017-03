12:52, 16 Mars 2017

Roger Federer ka luajtur në mënyrë perfekte për të arritur fitoren e tretë radhazi ndaj Rafael Nadal, kjo për herën e parë në karrierën e tij.

Me këtë fitore ai ka arritur në rrethin e 1/8 të garës Indian Wells, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Zvicerani, fitoi 6:2, 6:3 ndaj Nadal, vetëm dy muaj pas triumfit të arritur në Australian Open, kur fitoi Grand Slam e 18-të.

Në raundin tjetër ai do të përballet me Nick Kyrgios, që mposhti numrin dy të botës, Novak Gjokoviq me rezultat 6:4, 7:6 (7:3).

