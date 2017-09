Presidenti i vendit Hashim Thaçi përmes një fotografie të cilen e ka ndarë me miqtë e tij në facebook, ka bërë të ditur se sapo është nisur për në Washington.

Thaçi në SHBA do të pritet në Shtëpinë e Bardhë nga Zëvendëspresidenti amerikan Mike Pence, transmeton Klan Kosova.

”Pas një vizite frymëzuese në Vatikan, sapo u nisa për në Uashington. Nesër, do të pritëm në Shtëpinë e Bardhë nga zëvendëspresidenti amerikan, Mike Pence. Kosova është e bekuar me miqësinë tonë të përjetshme me këto dy kryeqendra botërore. HTH”, shkruan Thaçi në facebook, transmeton Klan Kosova.