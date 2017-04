14:46, 8 Prill 2017

Sekretari i Jashtëm, Boris Johnson, ka anuluar në mënyrë dramatike vizitën në Moskë vetëm disa orë para se të nisej, si shkak i përshkallëzimit të tensioneve në Siri.

Zyra e Jashtme njoftoi të shtunën se Johnson nuk do të vizitojë Rusinë për bisedime për shkak të sulmit ajror të njëanshëm të Amerikës në Siri, pas përdorimit të armëve kimike, shkruan Telegraph, transmeton Klan Kosova.

Ky vendim u mor pas konsultimeve me Rex Tillerson, Sekretari Amerikan i Shtetit në lidhje me se si të merren me situatën në zhvillim, që nga e premtja.