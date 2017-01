18:57, 14 Janar 2017

Pas pak në Klan Kosova do të ketë një emision special për trenin serb të nisur nga Beogradi, me destinacion Kosovn.

Në studio me Kushtrim Sadikun do të jenë analistët, Artan Muhaxhiri dhe Arben Qirezi ndërsa do të ketë edhe të ftuar të tjerë.

Poashtu, në këtë emision special do të ketë lidhje të drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes ashtu si edhe do të përcillet hap pas hapi çdo zhvillim i ri, si në Kosovë, ashtu edhe në shtetin e Serbisë.

