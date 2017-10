16:27, 19 Tetor 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka komentuar shkurtimisht në Facebook, pas kërkesës së Prokurorisë për heqjen e imunitetit të deputetit dhe ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Kryeministri thotë se uron që Saimir Tahiri të provojë deri në fund që s’ka lidhje me këtë histori kriminelësh dhe se ka vetëm një rrugë për ta mësuar këtë, raporton TCH, transmeton Klan Kosova.

“Por këtë dua ta mësoj nga drita e së vërtetës dhe këtë dritë s’e kam as unë, as qeveria, as partia. E ka vetëm drejtësia që duhet të na e ndriçojë këtë udhëkryq mes llafeve e provave. Deri në fund”, shprehet shefi i Qeverisë.

