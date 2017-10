14:52, 11 Tetor 2017

Basri Sejdiu është caktuar ushtrues detyre në SHSKUK, pas dorëheqjes së Curr Gjocajt, njofton Klan Kosova.

“Bordi Drejtues i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK) njofton se pas diskutimeve, ka caktuar dr. Basri Sejdiun, Ushtrues Detyre të këtij shërbimi”, thuhet në njoftimin për media, transmeton Klan Kosova.

“Dr. Basri Sejdiu, deri tani ka shërbyes si ushtrues detyre i shefit të kardiologjisë invazive në QKUK”.

“Me rastin e pranim të detyrës, anëtarët e Bordit Drejtues, shprehën përkrahje për Dr. Sejdiun, duke i dëshiruar suksese në detyrën e re”.

Në anën tjetër, dr. Basri Sejdiu, UD Drejtor i Përgjithshëm, theksoi se do të vazhdojë me punënt e mbetura, por me prioritet të lartë do të punoj në zhvillimin e kardiokirurgjisë dhe kardiologjisë invazive, ku do të krijohen kushte që pacientët të mos dalin jashtë institucioneve shëndetësore publike,por shërbimin ta marrin brenda institucioneve publike.

Poashtu, do të punoj dhe angazhohet për zhvillimin edhe të fushave të tjera brenda institucioneve në varësi të SHSKUK-së.

