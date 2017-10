20:30, 28 Tetor 2017

Ed Sheeran u detyrua të shtyjë datat e turneut pas aksidentit të tij, dhe tani është duke njoftuar për koncerte të reja.

Këngëtari 26-vjeçar i cili lëndoi dy krahët në aksident, thotë se mjekët e lejuan atë t’i rikthehet turneut të tij në Singapor, transmeton Klan Kosova.

Për fat të keq, vetëm disa nga datat e shtyra mund të ri-programihen por të tjerat u detyruan të anuloheshin.

“Një vizitë me mjekët e mi, konfirmoi se mund të ri-organizoi koncertet në Singapor. Osaka, Tokio dhe Manila do të ri-programohen për në prill të vitit 2018. Datat e mia në Taipei, Seul, Hon Kong dhe Jakarta do të duhet të anulohen, sepse është thjesht e pamundur të ri-përcaktohen këto për vitin e ardhshëm”, tha Ed në një deklaratë.

Ai shtoi: “Unë jam me të vërtetë i plagosur dhe jo të gjitha datat mund të ri-planifikohen. Jam duke punuar shumë me ekipin tim për t’u përpjekur të kthehem në ato vende sa më shpejt”.

Interesante