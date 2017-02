10:19, 28 Shkurt 2017

SpaceX ka konfirmuar se do t’i dërgojë dy njerëz në Hënë në vitin e ardhshëm, hap që nuk është ndërmarrë prej Apolos së NASA gati tash e një gjysmë shekulli më parë.

Miliarderi i teknologjisë Elon Musk – themelues i kësaj kompanie – ka bërë befasinë dukë dhënë këtë lajm, shkruan Independent, transmeton Klan Kosova.

Të dy njerëzit që njohin njëri-tjetrin, iu afruan kompanisë në mënyrë që t’i dërgonte në një fluturim përtej Hënës, sipas asaj që ka thënë Musk.

Ai nuk ka identifikuar këtë çift astronautësh, duke mos treguar as çmimin e këtij misioni.

SpaceX do të nisë astronautët në me Sistemin Ndërkombëtar Hapësinor të NASA, në mes të vitit 2018. Ky mision thuhet se do të marrë kohë afro gjashtë muaj dhe sipas orarit të paraparë do të përfundoj në fund të vitit.