12:11, 2 Qershor 2017

Gëzim Kelmendi nga partia Fjala, ka prezantuar sot në shadërvanin e Prizrenit, kandidatët e tij për deputetë.

Në këtë prezantim elektoral, Kelmendi ka deklaruar se në partinë e tij të gjithë kandidatët janë të shkolluar e njerëz të ndershëm që duan ta ndryshojnë vendin, transmeton Klan Kosova.

Kelmendi po ashtu tha se në mesin e kandidatëve për deputetë janë edhe tre prej tyre me aftësi të kufizuara, kategori kjo që është lënë anash dhe harruar krejtësisht.

Tutje kryetari i Fjala, tha se ai bashkë me subjektin e tij partiak nuk kanë dal të bëjnë premtime siç po mashtrojnë të tjerët por sipas tij ata vetëm do të tregojnë se kush do i përfaqësojë ata.

Më pas Kelmendi me deputetë dolën për të ndarë fletushkat me emrat e kandidatëve nga ana e Prizrentit në dyqane e rrugë, transmeton Klan Kosova.

