12:09, 23 Prill 2017

Partia Fjala ka dënuar njollosjen me grafite me motive serbe të shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetin të komunës së Obiliqit, njofton Klan Kosova.

“Në këto grafite thirret kundër shtetësisë së Kosovës”, thuhet në njoftimin e kësaj partie, duke shtuar se “ky vandalizim dhe njollosje e kësaj shkolle nuk po ndodh për të parën herë, por deri më tani askush nuk ka reaguar”.

“Sikur të ndodhte e kundërta në ndonjë komunë me shumicë serbe, do të reagonte edhe Beogradi dhe do të alarmohej Brukseli. Edhe komuna e Obiliqit edhe Qeveria e Kosovës duhet të i mbrojnë institucionet tona shkollore nga vandalizimet dhe njollosjet me sllogane serbe kundër Kosovës”.

Në fakt për këto grafite ka reaguar komuna e Obiliqit dhe policia atje.

klankosova.tv