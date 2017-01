22:54, 14 Janar 2017

Partia e Drejtësisë bën me dije se me shqetësim ka përcjellë provokimin e radhës të shtetit të Serbisë, që nisi trenin, që e quajnë subversiv me simbolet e saja nacionaliste dhe fetare në 18 vjetorin e masakrës së Reçakut, që tmerroi botën dhe shpërfaqi terrorin e forcave serbe ndaj popullatës civile shqiptare, dhe që solli ndërhyrjen historike ushtarake të forcave ndërkombëtare në Kosovë, transmeton Klan Kosova.

“Partia e Drejtësisë përgëzon institucionet përgjegjëse shtetërore dhe në veçanti Policinë e Kosovës për ndërmarrjen e masave profesionale dhe të vendosura për mbrojtjen e sovranitetit të vendit nëpërmjet ndalimit të trenit provokues të Serbisë në Kosovë; si dhe qytetarët e vendit të të gjitha përkatësive etnike për pjekurin dhe maturin e treguar me këtë rast”, shkruan në komunikatën e kësaj partie.

Partia e Drejtësisë kërkon nga Qeveria e vendit ngritjen në shkallën më të lartë të përgjegjësisë institucionale duke pasur parasysh sfidat serioze të kohës para nesh.

“Në këtë drejtim, PD fton të gjitha subjektet politike që të veprojnë të bashkuara mbi platformën e interesave të përbashkëta kombëtare dhe shtetërore dhe pret nga Qeveria e vendit formulimin e politikave më të qarta ndaj bisedimeve në Bruksel, me të cilat në mënyrë shumë më të vendosur se deri më tani do të mbrohet sovraniteti i vendit dhe interesat kombëtare e shtetërore mbështetur në respektimin e plotë të parimit të reciprocitetit, barazisë dhe respektit të plotë ndërshtetëror”, përfundon komunikata.

