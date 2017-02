19:50, 9 Shkurt 2017

Parlamenti votoi sot për shtyrjen e afatit për Komisionin e Reformës Zgjedhore.

Nëse për një muaj nuk gjendet gjuha e përbashkët, atëherë në zgjedhje do të shkohet me kodin aktual zgjedhor. Mazhoranca e miratoi shtyrjen e komisionit me 76 vota pro.

Partia Demokratike kërkon votim dhe numërim elektronik në zgjedhjet e 18 qershorit, ndërsa Qeveria, por edhe OSBE thotë se nuk ka kohë për të aplikuar teknologjinë.

Seanca e së enjtes pati numrin më të vogël të deputetëve të pranishëm.

Gjatë ditës pati debate mes deputetit Asllan Dogjani dhe ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqja.

Ndërkohë, ish­-Kryeministri, Sali Berisha mbajti një fjalimi 90 minutësh, ku siç tha renditi 40 mashtrimet e Qeverisë “Rama”, si premtime të bëra gjatë fushatës elektorale të vitit 2013.

