15:25, 14 Mars 2017

Parlamenti Evropian sot ka pezulluar deputetin polak Janusz Korwin-Mikke 10 ditë pas ai tha gjatë një debati se gratë duhet të fitojnë më pak se burrat, sepse ato janë “të dobëta, e më pak inteligjente”.

Presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani tha se Janus Korvin Mike do të pezullohet për të kryer detyrat në parlament për 10 ditë, nuk do të merr mëditje për 30 ditë si dhe do t`i ndalohet pwrfaqwsimi në legjislaturë pwr një vit, raporton AP, transmeton Klan Kosova.

