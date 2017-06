14:07, 11 Qershor 2017

E vendosur vetëm një orë udhëtim nga Tokio është Parku i Luleve Ashikaga 23 hektarësh, shtëpi me mbi 350 lule me ngjyrë të pastel, duke përfshirë grykën më të vjetër dhe më të madhe të Japonisë, e cila zbukuron një gjysmë hektari të tërë në llamba të ndritshme të varura. Parku është një tërheqje gjatë gjithë vitit, me bimë sezonale që krijon një ndjenjë gjithnjë në ndryshim të madhështisë, pasi që natyra na vendos një shfaqje. Të gjithë ju duhet të shkoni është zgjimi dhe aroma e luleve. Relaksohuni me këtë park madhështor gjatë ditës së votimeve.

Interesante