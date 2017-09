17:23, 8 Shtator 2017

Parim Olluri drejtori i Gazetës Online “Insajderi”, i është përgjigjur me ironi deputetit Milaim Zeka.

Zeka më herët i ka quajtur drejtuesit e Insajderit, Parim Ollurin dhe Vehbi Kajtazin, agjentë të shërbimit sekret serb BIA, njofton Klan Kosova

Më poshtë është shkrimi origjinal i Ollurit së bashku me këngën e publikuar:

Kjo eshte me shume se kenge per mua. Eshte himn per mua. Me kete kenge zgjohem ne mengjes. Kur me shihni me degjuese rruges, dijeni qe jam i zhytur ne tingujt e himnit tim. Kete e ngojme edhe me koleget e tjere te BIA-s, kur i mbajme mbledhjet ne stanice policore.

Me respekt,

Parim Olluri-drejtor i BIA per Kosove.

Nofka ime: Xixellonja

P.S

Jam avnancu qito dite ne BIA. Me erdh inati qe Milaim Zeka me kish potencu vec si anetar i thjeshtë

