Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Kumanovës, Arif Latifi dje paralajmëroi investime të reja në këtë institucion shëndetësor publik.

Për sivjet është planifikuar ndërtimi i një objekti të ri për terapi fizikale, objekt ku do të vendoset një qendër në të cilën gratë nga Kumanova dhe qytetet fqinje do të kenë mundësi të bëjnë ekon e gjirit, mamograf, punktim dhe një objekt ku do të bëhen intervenime operative.

“Vetëm në qytet, çdo javë zbulojmë nga dy tre karcinome në gji. Vlerësojnë se me këtë qendër do të përmirësohen shërbimet shëndetësore të cilat do t’ua ofrojmë grave nga Kumanova dhe komunave fqinje”, deklaroi Latifi.

Qendra për terapi fizikale do të vendoset në një objekt të ri brenda spitalit, ndërsa kompetentët nga institucioni shpresojnë se edhe Qendra për gji do të vendoset në një pjesë të veçantë, në vendin e objektit të vjetër i cili do të rrënohet. Të gjitha objektet, shton Latifi, do të vendosen rreth spitalit, me çka pacientët do të kenë shërbim shëndetësor cilësor dhe në kohë.

“Shpresojmë se në këtë vit kalendarik do të arrijmë t’i realizojmë planet e projektuara strategjike”, deklaroi Latifi.

Nga viti i kaluar në Spitalin e Kumanovës është vendosur Qendra për të varur, e cila u transferua nga lagjja Goce Dellçev. Reparti i ambulancës për kirurgji u transferua nga hapësirat në bodrum në qendrën ekzistuese emergjente, ku siç sqaroi Latifi, dukshëm janë përmirësuar kushtet për pacientët dhe për mjekët. Ai theksoi se edhe sivjet është planifikuar furnizimi i një aparati për anestezion, katër aparate ekg dhe tre aparate për eko.

Ai theksoi se në të ardhmen presin ekipimin e plotë të personelit dhe shtoi se do të funksionojnë në pajtim me nevojat e institucionit. Sipas tij, akoma ka mungesë të mjekëve specialistë dhe theksoi se një pjesë e këtyre nevojave mbulohen me ardhjen e profesorëve dhe kuadrit tjetër specialist nga klinikat e Shkupit, shkruan Zhurnal.

