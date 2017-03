16:00, 22 Mars 2017

Jeta e Jennifer Lopez nuk ishte gjithmonë përplot glamur dhe luks.

Në kohët e më hershme kur ajo ishte një valltare dhe mundohej të arrinte suksesin, Lopez e kishte jetesën vështirë, transmeton Klan Kosova.

Gjatë një interviste për NBC, ajo ka treguar për kohën para se të shndërrohej në një yll, madje ka kujtuar edhe ushqimin që ka ngrënë gjatë tërë kohës.

“E mbaj në mend që haja vetëm një pjesë nga një picë gjatë tërë ditës, kur isha valltare. Kështu jetoja. Kam bërë këtë gjë për disa vite, derisa u punësova në një vend për së mbari “ ka thënë ajo.

Megjithatë ajo vlerëson çdo sakrificë.

“Nuk do ta ndërroja për asgjë. Për mua, që jam realizuar me sakrificë, është një ëndërr e kthyer në realitet. Nuk e them këtë lehtësisht” ka thënë Lopez.