Papa Françesku në fund të muajit prill do ta vizitojë Egjiptin.

Kjo vizitë do të realizohet me 28 dhe 29 prill, ndërsa Papa Françesku do të shkojë atje me ftesë të Presidentit të Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi.

Lajmin e ka bërë të ditur zyra për media në Vatikan, transmeton Klan Kosova.

Vizita atje do të shihet edhe si një përmirësim i marrëdhënieve me Kajron zyrtare, pasi ato ishin prishur për shkak të disa gjërave të ndërmmara nga nga paraardhësi i Françeskut, Papa Benedikti XVI.

