11:16, 9 Tetor 2017

Eksperimenti me Spanjën nuk funksionoi dhe trajneri i Kombëtares Shqiptare, Christian Panucci i është rikthyer modulit të vjetër në përballjen me Italinë.

Siç raporton Supersport, Panucci do të rikthejë rreshtimin me 4 në mbrojtje, me rikthimin e Mavrajt në krah të Ajetit. Në mesfushë pritet një rreshtim me 5, ku krahas Roshit të rikthyer nga pezullimi, konfirmohen Grzda dhe Kaçe.

Konfirmohen ndërkohë nga minuta e parë Sadiku, i cili për arsye sigurie është aktivizuar vetëm në pjesën e dytë në Spanjë.

Në konferecën për shtyp, Panucci zbuloi se mosaktivizimi i Sadikut dhe Agollit në ndeshjen në Spanjë ishin masa paraprake për të patur formcionin më të mirë në ndeshjen me Italinë.

Interesante