Përtej opinionit të përgjithshëm, Christian Panucci e ka kaluar fazën e provës edhe zyrtarisht.

Konfirmimi vjen nga Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, i cili është i bindur se trajneri i ri ka bërë mirë, sidomos në dy ndeshjet e fundit.

Megjithatë, gjithçka sa u përket eliminatoreve duket të jetë mbyllur këtu, pasi objektiv i radhës i vendosur nga Federata Shqiptare e Futbollit për stafin e ri të udhëhequr nga Christian Panucci do të jetë kualifikimi për në europianin Euro 2020, shkruan Top Channel,.

“Tashmë do të ketë dy rrugë për t’u kualifikuar për në finalet e europianit të ardhshëm nga Liga Nacionale dhe eliminatoret e europianit. Synimi ynë kryesor do të jetë kualifikimi për në Kampionatin Europian”, u shpreh ai.

Vitin e ardhshëm starton Liga e Kombeve, ku Shqipëria gjendet në vazon C, dhe kjo për kreun e FSHF është një shans për të qenë sërish prezente në Europian, por edhe njlë mundësi për të aktivizuar më tepër lojtarë për shkak të programit të ngjeshur.

“I kam hedhur një sy ndarjes së grupeve dhe mendoj se objektivi Shqipërisë është jo grupi C, ku gjendemi, por grupi B. Në asnjë rast nuk mund të mendojmë të jemi në C. Ne kemi mundësi reale për të marrë pjesë në mënyrë të vazhdueshme dhe në ndonjë rast në Botëror. Ndeshjet e fundit kanë konfirmuar se Shqipëria është ekip I fortë dhe kompetitiv. Ndoshta do të na duhet të aktivizohen më tepër lojtarë”, theksoj Duka.

