16:07, 28 Mars 2017

Shqipe Pantina, deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje e cila është edhe anëtare e Komisionit për Buxhet dhe Financa ka thënë se nga aprovimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) nuk do të ketë rritje të pagave dhe mëditjeve për deputetët.

“Unë jam anëtare e Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe sot kam marrë pjesë në shqyrtimin e KASH të Kuvendit – nuk do të ketë asnjë rritje të pagave dhe mëditjeve, të paktën ajo nuk është paraparë me këtë kornizë të shpenzimeve”, ka sqaruar Pantina për klankosova.tv

Ajo ka treguar pse është bërë rritja e vijës buxhetore për pagat dhe mëditjet e deputetëve për vitin 2018 dhe 2019.

Nga viti 2018 Kuvendi ka paraparë rritje të pagave dhe mëditjeve për 500 mijë euro, dhe 900 mijë euro për vitin 2019, njofton Klan Kosova.

“Kjo ka të bëjë me faktin se në vitin 2018 (nëse jo më herët) do ketë zgjedhje dhe kjo shumë është paraparë për ata deputetë që mund të mos rizgjidhen e të cilëve me ligj u takon të marrin pagë për një vit në rast se nuk gjejnë një punë tjetër”.

Pantina ka thënë se këtë shpjegim e ka marrë edhe nga Sekretari i Kuvendit, Ismet Krasniqi.

Ndërsa ajo tregoi se vetë nuk e ka votuar këtë kornizë por për arsye të tjera.

“Unë nuk e kam votuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve pasi nuk jam pajtuar se aty ekzistojnë 140 mijë euro subvencione dhe kryetari mundet të bëj çfarë të dojë me to dhe për faktin se nuk pajtohem se në stafin e kryetarit eksitojnë 17 këshilltarë – janë shumë, për këtë nuk e kam miratuar”.

Anëtarët e Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa gjatë ditës së sotme e kanë aprovuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) për vitin 2018-2020 për Kuvendin e Kosovës, ndërsa këtë kornizë përpos Pantinës nuk e ka votuar edhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besa Gaxherri, njofton Klan Kosova.

Ndërsa ka qenë edhe vetë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli i cili ka thënë se është kategorikisht kundër rritjes së rrogave të politikanëve.

“Sapo dëgjova për planet e disa deputetëve për rritje të rrogave të tyre. Jam kategorikisht kundër rritjes së rrogave të politikanëve. Kur popullit t’ia rrisim rrogat dhe standardin e jetës, atëherë politikanët le të mendojnë për rrogat e veta”, ka shkruar ai në Facebook.

Pantina ka thënë se kjo deklaratë është e pandershme nga ana e Veselit, pasi sipas saj “Veseli është dashur paraprakisht të marrë informatat e sakta dhe më pas të dalë me një deklaratë të tillë”.

Kur ishite folor në janar rreth iniciativës për mundësinë e rritjes së pagave të deputetëve, kundër saj kishin dalë deputetët nga të gjitha partitë politike.

klankosova.tv

