18:46, 10 Mars 2017

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Shqipe Pantina ka thënë se presidenti Hashim Thaçi kishte premtuar se do të jepte dorëheqje nëse marrëveshja për Asociacionin do të binte ndesh me Kushtetutën.

“Thaçi ka thënë se do të japë llogari nëse vetëm një shkronjë e marrëveshjes për Zajednicën bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës”.

“Gjykata Kushtetuese ka thënë se janë 23 kapituj që janë ndesh me Kushtetutën.Nuk është hera e parë që ai nuk i ka përmbushur premtimet e tij”.

“Ai ka thënë se në vitin 2010 do të integrohemi në BE dhe do të liberalizohen vizat. Ai ka shpërbë UÇK-në, TMK-në”.

Pantina që është e ftuar në Info Magazine të Klan Kosovës ka thënë se deklarata e presidentit Thaçi se do të japë dorëheqje nëse nuk bëhet Ushtria, dërgon drejt zgjedhjeve.

“Për mendimin tim premtimi i Thaçit për dorëheqje na çon në zgjedhje. Ata nuk kanë asnjë kartë për të kërkuar votën e votuesve dhe prandaj po duan që ta përdorin këtë, Thaçi bashkë me Veselin. Thaçi flet çdo herë në njëjës”.

