Gruaja e Chester Bennington ka ndarë një video të këngëtarit të ndjerë para se të vdiste, për t’ju treguar njerëzve se si duket depresioni.

Frontmeni i LinkinPark është parë duke qeshur dhe duke u argëtuar me familjen e tij, derisa ata eksperimentojnë me fasule të ndryshme, transmeton Klan Kosova.

“Kështu duket depresioni tek ne në vetëm 36 orë para vdekjes së tij. Ai na deshi aq shumë dhe e donim”, shkroi Talinda Bennington në Twitter.

Brenda 36 orësh, Bennington, baba i gjashtë fëmijëve, vrau veten.

41-vjeçari vdiq më 20 korrik.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017