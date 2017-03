Sulmi me armë zjarri që ndodhi në barin e natës saktësisht në qytetin Cincinnati, la të paktën 14 persona të plagosur e një të vrarë.

Ky është bilanci i fundit që kanë dhënë autoritetet lokale të qytetit pas të shtënave në Ohio të SHBA-së, njofton Klan Kosova.

Raportohet se sulmuesi ende gjendet në arrati teksa policia ende nuk ka dal me ndonjë konfirmim nëse ka të bëj më sulm terrorist apo jo.

Pamjet më poshtë tregojnë disa momente nga vendi i ngjarjes në qytetin Cincinnati, njofton Klan Kosova.

One dead and 13 injured after a gunman opens fire on revellers at a nightclub in Cincinnati https://t.co/XGou55w1VE pic.twitter.com/c9d1a1PA8d

— Daily Mail US (@DailyMail) March 26, 2017