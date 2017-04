Si pasojë e një goditjeje me kamion në një turmë njerëzisht të qytetit Stokholm, pesë persona kanë mbetur të vdekur.

Kryeministri suedez, ka thënë se të gjitha indikacionet e deri tanishme çojnë në një sulm terrorist të mundshëm, ndonëse policia ka thënë se ende është herët për një konfirmim të tillë, njofton Klan Kosova.

Reports of three people killed in possible terror attack in #Stockholm. Latest on Sky News https://t.co/K4qe34eeFg pic.twitter.com/4osDIUdcrr

